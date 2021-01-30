Найбільше нових випадків ковіду мають Франківщина і Львівщина.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4685 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільшу кількість – в Івано-Франківській (412) і Львівській (356) областях.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у суботу в системі моніторингу поширення епідемії на інтернет-сторінці РНБО.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

 

За добу офіційна статистика зафіксувала 11 317 одужань.

 

Найбільше – в Києві (2129), у Запорізькій (1186) та Миколаївській (1159) областях.

 

Порівняння статистики тиждень до тижня показує: динаміка відновлює ріст

 

Минулої доби зареєстрували 149 смертей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 22 628.

 

Офіційно в Україні 178 992 активних носіїв хвороби. І майже кожен третій (57 974) – у Києві.

 

30.01.2021

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