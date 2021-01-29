Апеляційний суд залишив Андрія Антоненка під вартою.

 

Київський апеляційний суд залишив у силі арешт фіґуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка.

 

Про це йдеться у повідомленні суду у Facebook.

 

 

"Обвинувачуваного у справі журналіста Павла Шеремета залишено під вартою. Колегія суддів Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах обвинувачуваного А. на рішення Шевченківського районного суду Києва від 10 грудня 2020 року, яким задоволено клопотання прокурора і продовжено обвинувачуваному А. термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 7 лютого 2021 року", – поінформували в суді.

 

"За результатами апеляційного розгляду... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін", – зазначено в повідомленні.

 

Андрій Антоненко (прізвисько Riffmaster) перебуває під арештом із 3 грудня 2019 року. Його підозрюють в організації та виконанні вбивства Павла Шеремета.

 

Про підозру в убивстві Шеремета повідомлено, окрім Антоненка, ще двом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру та дитячому медику Юлії Кузьменко.

 

Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом, на Дугарь покладено особисті зобов'язання.

 

29.01.2021

До теми

Поширити
Збруч
Імпічмент провалюється. Демократи роблять хід конем
Максим МУЛЯР
Сенатська статистика стверджує, що імпічмент Трампа знову зазнає фіаско. Утім демократи готують план В.
29.01.21 | | У світі
Імунна система бореться з COVID-19 навіть після одужання
Людей, які побороли COVID-19, у світі щораз більшає, тож особливої ваги набуває питання: як довго у них зберігається імунітет? Науковці з Університету Рокфеллера мають позитивні новини.
28.01.21 | | Наука
Гентерапія вилікувала паралізованих мишей
Завдяки змодельованому нейромедіатору пошкоджені нервові закінчення відростають.
27.01.21 | | Наука
Мистецтво останніх слів
Тетяна Федорів
Епітафії і віршовані надгробні написи є частиною єврейського фольклору. У таких текстах висловлена скорбота за близьким, вони глибоко вкорінені у біблійну традицію. Мені йдеться не лише про дослівний переклад, а й збереження ліричності.
27.01.21 | | Штука
Із тінню великої жалоби
Наталія ФЕЩУК
Голокост другого покоління. Його квінтесенція – успадкована порожнеча. Діти тих, хто вцілів у Аушвіці. Їм нема до кого звернутися, бо довкола порожньо. І їм треба виговоритися.
27.01.21 | | Галичина
Святий Сад, Супер Вуйки і хулігани
Ілько ЛЕМКО
Супер Вуйки, як роковий гурт, звичайно мали б належати до хуліганської тусовки, і так воно насправді й було
27.01.21 | | Минуле
For White People Only
Ганна Улюра
Мелодрама, яка претендує бути романом травми, історія осиротілої дитини на тлі геноциду – наявні всі складові, щоби захопити читача в сюжет співчуття і морального збурення. Мараїс пише про те, якої колосальної роботи потребує від кожного подолання расових упереджень, ширше – щодо будь-якої інакшости.
26.01.21 | | Штука
Те, що і так мало статися
Юрко ТИМЧУК
У ХХІ столітті шляхетна «інтуїція» чи то деградувала, чи то прогресувала в плебейську «чуйку»... Огляд тижня
25.01.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.