Апеляційний суд залишив Андрія Антоненка під вартою.

Київський апеляційний суд залишив у силі арешт фіґуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка.

Про це йдеться у повідомленні суду у Facebook.

"Обвинувачуваного у справі журналіста Павла Шеремета залишено під вартою. Колегія суддів Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах обвинувачуваного А. на рішення Шевченківського районного суду Києва від 10 грудня 2020 року, яким задоволено клопотання прокурора і продовжено обвинувачуваному А. термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 7 лютого 2021 року", – поінформували в суді.

"За результатами апеляційного розгляду... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін", – зазначено в повідомленні.

Андрій Антоненко (прізвисько Riffmaster) перебуває під арештом із 3 грудня 2019 року. Його підозрюють в організації та виконанні вбивства Павла Шеремета.

Про підозру в убивстві Шеремета повідомлено, окрім Антоненка, ще двом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру та дитячому медику Юлії Кузьменко.

Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом, на Дугарь покладено особисті зобов'язання.