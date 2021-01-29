Зеленський певен, що до нього ніхто не думав про Крим.

 

Президент України Володимир Зеленський скликав у своєму офісі нараду, під час котрої йшлося про підготовку до відзначення 30-ї річниці Незалежності України, а також про “Кримську платформу”, запуск котрої очікується 23 серпня.

 

Про це повідомила пресова служба Президента.

 

 

“Стратегічно ці події мають відбутися із залученням міжнародної спільноти. Усі партнери та друзі України, лідери інших держав будуть запрошені листами за особистим підписом президента. Однак під час телефонних розмов з іноземними лідерами Володимир Зеленський також обговорює плани на майбутнє й запрошує долучитися до святкування та “Кримської платформи”, – сказав Зеленський.

 

“Ми не здамо наших територій. Ця страшна помилка сталася не за нас, але нам її виправляти. Це дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року й до мого приходу до влади. “Кримська платформа” стане майданчиком, який згуртує наших міжнародних партнерів, котрі підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах. Це для мене не порожні слова. За ними стоять чіткі дії”, – сказав Зеленський.

 

Президент поскаржився, що досі не було жодного майданчика для визначення шляхів повернення Криму.

 

29.01.2021

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