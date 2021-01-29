Мільйон українців подолав коронавірус. Це лише офіційно.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 5181 новий випадок коронавірусної хвороби. Водночас, одужало 11 310 людей. Згідно з офіційною статистикою, за весь час епідемії 1 003 341 українець уже подолав COVID-19.

Це випливає зі статистики, поширеної у п'ятницю на інтернет-сторінці РНБО.

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

Найбільшу кількість захворювань виявили у Львівській області (440), а найменшу – у Кіровоградській (27).

Найбільше одужань – у Києві (1735), у Запорізькій (1377) і Миколаївській (1105) областях.

Минулої доби зареєстрували 128 смертей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 22 479.