Мільйон українців подолав коронавірус. Це лише офіційно.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 5181 новий випадок коронавірусної хвороби. Водночас, одужало 11 310 людей. Згідно з офіційною статистикою, за весь час епідемії 1 003 341 українець уже подолав COVID-19.

 

Це випливає зі статистики, поширеної у п'ятницю на інтернет-сторінці РНБО.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

 

Найбільшу кількість захворювань виявили у Львівській області (440), а найменшу – у Кіровоградській (27).

 

Найбільше одужань – у Києві (1735), у Запорізькій (1377) і Миколаївській (1105) областях.

 

Минулої доби зареєстрували 128 смертей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 22 479.

 

29.01.2021

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