Курці помирають вранці

Тарас Прохасько

Кілька десятиліть я курю. (Не люблю того ново-хвильного слова "паління", бо переконався, що сенс процесу все ж у співжитті з димом, а не у підпалюванні певної речовини. Знаю, як безпонтово курити у суцільній темряві, коли видно тільки полум'я, а не хоч якісь конфігурації диму.) Незважаючи на то, чи буду я вважати такий спосіб життя помилковим, було би зовсім сумно зрікатися усього того корпусу і масиву знань, усіх одкровень і винаходів, які я отримав, курячи вдумливо і спостережливо. Ще ж від студентських років переконався, що осмислене вивчення будь-якої фундаментальної науки дає гносеологічний ключ до вміння бачити і розуміти універсальну систему не тільки пізнання, але й реальності, яку пізнання має здатність пізнавати.

 

 

 

У випадку такого дивовижного персонально-масового феномену, як куріння, практика включення у систему відкриває концентричні кола перебування у різних дисциплінах – від фізіології до історії звичаїв і теології – передовсім через можливість зміни оптики. Від аналізу власного всестороннього досвіду до відчуття довготривалих історичних тенденцій, що проявляються стосовно курців. Чому некурці так не люблять курців – поетичне питання Марціна Свєтліцького – є лиш однією із тем, про які варто подумати і поговорити.

 

Мій список тем для серйозних есеїстичних досліджень значно ширший. На власному досвіді можу знати пребагато різних речей. В тому числі таких, які є глобальними. А також у певному сенсі прогностичними і футурологічними.

 

Наприклад. Одна з найважливіших. Значна частина мого куріння припала на золоту еру в історії сигарет. Можна сказати, що вони були чільним маркером цивілізації. Всі механізми надання сенсу нової філософії споживання і відповідної їй естетиці екзистенції відпрацьовувалися передовсім у тютюновій індустрії. Образи, заради яких варто було жити, щоби травестуватися у них, творило мистецтво сигаретного дизайну і міфологізації. Ідеології капіталістичного і соціалістичного способу споживацтва вели війну на сигаретному рівні значно вагомішу, ніж про те уявляли собі курці обох таборів. Мальборо та інші шильди і марки з вільного світу додали до краху комунізму значно більше, ніж радіо Свобода. Бєломори з памірами ніяких асоціацій, крім великого попадосу, не викликали. Столиця СРСР у цьому спектрі була лиш двома тютюновими фабриками із гамлетівським питанням – яка Ява краща: явська чи дукатівська. Натомість львівська незалежність означувалася улюбленими щораз гіршими Львовами, Фільтрами, Орбітами і зальотними Космосами.

 

І те, на що спроможна соціалістична економічна криза, стало очевидним не через масло і варену ковбасу, які символізували обмежене лакомство, а саме через брак вищої, духовно-екзистенційної поживи – дурних непотрібних необхідних сигарет. Тоді кризу було подолано завдяки потічкам різного походження. І все було джерельним, як трускавецька вода, бо за кожним ґатунком стояла не тільки легенда, але й неповторний характерний смак. Куріння дійсно перетворилося на смакування, гурманство і калейдоскоп відповідних відчуттів. І у цьому було найвидатніше золото золотої епохи сигарет. Ніщо ні на що не подібне. Мальборо, кемели, голуази, салеми, лакі страйки, вінстони, данхіли, ронхіли, стювезенти, честерфіли, ель-еми і гашбеки, житани і дукадоси… Навіть маловідомі, але масові бонди, конґреси, президенти. Нєбо в гембє…

 

А далі, ще через десять років, відбувся великий переворот. Всі ці сигарети почали виробляти в Україні. Спочатку вони були смачні. Потому були несмачні, натомість неукраїнські тих самих світових виробників були ліпші. І ще через десять років все стало однакове. Якийсь час ще трималися франко-іспанські мануфактури. Тепер натренований минулими десятиліттями тютюновий гурман не може відрізнити сорт від сорту, країну виробництва від країни. Нічого дивного. Справжнього тютюну не вистачає, як починає не вистачати кави і риби. А технології досягли небачених висот у створенні синтетичних речовин, ідентичних натуральним. І власне це є майбутнім суспільства масового споживання. А до цього ще й паралельний інтенсивний рух за обмеження прав курців. І перехід до сигаретозамінних гаджетів, які руці нового покоління значно відповідніші, ніж звичайна цигарка…

 

Цікаво, через який період часу відбудеться навернення до визнання курців дискримінованою меншиною. Не гіршою від геїв, чорних, атеїстів і зоофілів? Якщо я до цього доживу, то вже точно не буду курити.

 

 

 

28.01.2021

До теми

Поширити
Збруч
Імунна система бореться з COVID-19 навіть після одужання
Людей, які побороли COVID-19, у світі щораз більшає, тож особливої ваги набуває питання: як довго у них зберігається імунітет? Науковці з Університету Рокфеллера мають позитивні новини.
28.01.21 | | Наука
Гентерапія вилікувала паралізованих мишей
Завдяки змодельованому нейромедіатору пошкоджені нервові закінчення відростають.
27.01.21 | | Наука
Мистецтво останніх слів
Тетяна Федорів
Епітафії і віршовані надгробні написи є частиною єврейського фольклору. У таких текстах висловлена скорбота за близьким, вони глибоко вкорінені у біблійну традицію. Мені йдеться не лише про дослівний переклад, а й збереження ліричності.
27.01.21 | | Штука
Із тінню великої жалоби
Наталія ФЕЩУК
Голокост другого покоління. Його квінтесенція – успадкована порожнеча. Діти тих, хто вцілів у Аушвіці. Їм нема до кого звернутися, бо довкола порожньо. І їм треба виговоритися.
27.01.21 | | Галичина
For White People Only
Ганна Улюра
Мелодрама, яка претендує бути романом травми, історія осиротілої дитини на тлі геноциду – наявні всі складові, щоби захопити читача в сюжет співчуття і морального збурення. Мараїс пише про те, якої колосальної роботи потребує від кожного подолання расових упереджень, ширше – щодо будь-якої інакшости.
26.01.21 | | Штука
Те, що і так мало статися
Юрко ТИМЧУК
У ХХІ столітті шляхетна «інтуїція» чи то деградувала, чи то прогресувала в плебейську «чуйку»... Огляд тижня
25.01.21 | | Україна
Скривджені (і кривдники) всього світу, єднайтесь
Кармен Посадас
Мистецтвом ображати мусульман небезпечно, а з юдеями краще не зв'язуватися. Ідеальним об'єктом для цього є католицька Церква
25.01.21 | | Дискурси
Еволюційні корені дружби
Дебра Ліберман
Еволюційний психолог пояснює витоки дружби і те, як відрізнити справжніх друзів від удаваних.
24.01.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.