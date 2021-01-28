СБУ оприлюднила докази про замовлення вбивства колишнім начальником.

Колишньому першому заступнику голови Служби безпеки України Дмитру Нескоромному оголосили про підозру у вчиненні злочину – організації готування вбивства начальника головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Про це повідомляє пресовий центр СБУ.

“Головне слідче управління встановило, що Дмитро Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили позбавити життя начальника ГУВБ СБУ Андрія Наумова”, – йдеться в пресрелізі спецслужби.

СБУ опублікувала чатсину доказів – відео- та фотоматеріали, аудіозаписи розмов Расюка, Нескоромного та інших осіб, під час яких, зокрема, обговорюється організація вбивства, виконавці та інші деталі.

“Згідно з версією слідства, основним мотивом злочину став той факт, що Андрій Наумов був перешкодою для повернення Дмитра Нескоромного на високу посаду в керівництві Служби, а також виступав проти призначення окремих членів екскоманди Нескоромного в СБУ”, – повідомили у спецслужбі.

Слідство стверджує, що фігуранти справи розробили детальний план посягання на життя Наумова.

“Задля його виконання співробітник АТЦ Расюк упродовж жовтня 2020 – січня 2021 року підшукав виконавців злочину, забезпечив їх фінансування, організував стеження за А.Наумовим. Це також підтверджено матеріалами справи та відповідними аудіо записами”, – підкреслили у спецслужбі.

Наумову інкримінували ч. 1 статті 14, ч. 2 статті 28 та статтю 348 Кримінального кодексу України. “Вживаються заходи щодо розшуку Нескоромного з метою допиту як підозрюваного та вручення клопотання про обрання запобіжного заходу”, – повідомили в СБУ.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив: Офіс Генерального прокурора та Служба безпеки України підготували підозру ексзаступнику голови СБУ Дмитру Нескоромному. Колишнього заступника Івана Баканова підозрюють у замовленні вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ бригадного генерала Андрія Наумова.

"Підозру виписано 23 січня, але досі не вручено Нескоромному. Його місцезнаходження правоохоронними органами наразі не встановлено", – написав Бутусов у Facebook.

Служба безпеки України офіційно підтвердила: на співробітника СБУ готували замах, проте вбивству вдалося запобігти. "СБУ спрацювала на випередження. Тож є результат", – розповів представник слідчого управління СБУ Анатолій Буліч.

Буліч поінформував: затримано співробітника Штабу антитерористичного центру при СБУ.

Іще раніше журналіст Юрій Бутусов писав: СБУ затримала співробітника управління з боротьби з тероризмом ("Альфи") полковника Андрія Расюка за підозрою в підготовці убивства бригадного генерала Андрія Наумова.

На його думку, розбірки між спецслужбістами є свідченням боротьби високопосадовців СБУ за контроль над потоками коштів від покровительства тіньового бізнесу.

"Передумови для таких "бригадних" розборок виникли вже давно. Кожен підприємець, який займається експортом-імпортом товарів народного споживання, знає, що економічні підрозділи СБУ у великому масштабі здійснюють рекет і вимагання, по суті, "бляхують" тіньовий бізнес", – написав Бутусов у Facebook.

Пан Юрій зазначив, що раніше найспритнішим у СБУ у цих справах був сам Нескоромний. "Але за останній рік всі сфери тіньового бізнесу СБУ підім'яв під себе найближчий друг голови СБУ Івана Баканова Андрій Наумов. Так що підґрунтя скандалу очевидне", – зазначив редактор видання Цензор.НЕТ. Юрій Бутусов нагадав, що Президент призначав у СБУ обох посадовців.