Українська розвідка: Путін хворує, готується трансфер влади.

 

Українська розвідка заявляє про те, що в Росії розпочався трансфер влади через проблеми зі здоров'ям президента Володимира Путіна.

 

Про це йдеться в аналітичному документі "Біла книга", підготованому Службою зовнішньої розвідки України.

 

 

"На тлі дедалі очевидніших проблем зі здоров’ям В. Путіна, помітної складності для нього фізично виконувати публічні функції глави держави в Росії де-факто розпочався період трансферу влади", – цитує інформаційна аґенція "Укрінформ".

 

На думку аналітиків СЗР, "незалежно від конкретного варіанту («Путін – довічний президент», «Путін – лідер нації», «Путін – тандем», «спадкоємець Путіна» тощо), базовий сценарій на середньострокову перспективу передбачає збереження в Росії державної моделі «путінізму» з Путіним або без нього".

 

У спецслужбі також вважають, що на стратегічному рівні цілі РФ щодо України будуть незмінними й передбачають її утримання в орбіті російського впливу і недопущення європейського та євроатлантичного руху.

 

"Ця константа зберігається навіть незважаючи на несприятливий для Росії загальний міжнародний фон і виникнення низки нових чинників. Йдеться про перемогу Дж. Байдена на президентських виборах у США, турбулентність на ринках вуглеводнів, деструктивні явища в економіці країни, а також можливу зміну влади в Росії", – йдеться у "Білій книзі".

 

Росія гнучко змінює тактику дій на українському напрямі, проте стратегічна мета залишається незмінною – не допустити успішної західно-орієнтованої України, зазначають у СЗР.

 

28.01.2021

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