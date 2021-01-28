"Патріоті Украині": Поліція розшукує автора погроз угорській амбасаді.

Поліція Закарпаття розпочала розслідування погроз, які надійшли на пошту посольства Угорщини від імені "патріотів України" перед приїздом до Києва міністра закордонних справ Петера Сійярто.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Правоохоронці зазначають, що 27 січня в поліцію звернулися представники консульства Угорщини в Берегові зі заявою про отримання листа з погрозами. У зверненні йшлося про те, що невідомі направили на електронну адресу консульства повідомлення з погрозами співробітникам і всім українцям угорського походження.

У поліції почали розслідування за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу – порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної приналежності, з'єднані з погрозами.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба опублікував текст листа із погрозами угорцям. Автори підписалися як "патріоті Украині". Голова МЗС назвав цю витівку "дешевою провокацією" напередодні візиту міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

"Автори, очевидно, за межами України – інакше дві помилки в слові «Україна» не пояснити", – прокоментував Кулеба.