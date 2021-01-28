Львівщина на першому місці за кількістю добових випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5529 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальна кількість зафіксованих захворювань зросла до 1 206 412.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

 

Найбільшу кількість добових випадків захворювання виявили у Львівській області (454) і в Києві (396). Найменшу – на Кіровоградщині (45).

 

Згідно з офіційною статистикою, упродовж доби одужало 11 946 осіб. Найбільше – в Києві (1634), у Дніпропетровській (1201), Запорізькій (1160), Харківській (1052) областях.

 

Учора зафіксували 149 смертей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 22 351.

 

28.01.2021

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