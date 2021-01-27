Минулої доби – вчетверо більше одужань від ковіду, ніж захворювань.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3776 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальна кількість офіційно підтверджених захворювань зросла до 1 200 883.
Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.
Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)
Найбільше добових випадків виявили в Києві – 437. Найменше – у Чернігівській області (30).
Минулої доби зібрали дані про 14 520 одужань. Найбільше пацієнтів подолало хворобу в Києві (2201), у Дніпропетровській (1523), у Київській (1423) та в Запорізькій (1300) областях.
За добу зареєстрували 145 смертей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 22 202.
27.01.2021