Минулої доби – вчетверо більше одужань від ковіду, ніж захворювань.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3776 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальна кількість офіційно підтверджених захворювань зросла до 1 200 883.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

 

Найбільше добових випадків виявили в Києві – 437. Найменше – у Чернігівській області (30).

 

Минулої доби зібрали дані про 14 520 одужань. Найбільше пацієнтів подолало хворобу в Києві (2201), у Дніпропетровській (1523), у Київській (1423) та в Запорізькій (1300) областях.

 

За добу зареєстрували 145 смертей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 22 202.

 

27.01.2021

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