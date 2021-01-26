Партія "Слуга народу" опустилася в рейтинґах на четверте місце.

 

Президентська партія "Слуга народу" опустилася на четверту сходинку в рейтинґах політичних сил.

 

Про це свідчить соціологічне дослідження, проведене Київським міжнародним інститутом соціології.

 

 

Якби парламентські вибори відбулися найближчої неділі, то до Верховної Ради могли би пройти сім партій. Найбільше голосів зібрала би партія "ОПЗЖ" – 20,7% голосів (серед тих, хто визначився з вибором).

 

За "Європейську солідарність" проголосувало би 15,3% респондентів, за “Батьківщину” – 12,6%, за “Слугу народу” – 11,2%. 

 

Виборчий бар'єр також подолали би “Сила і честь” (8,3%), “Голос” (5,6%) і “Українська стратегія Гройсмана” (5,3%).

 

У "президентському" рейтингу лідирує Володимир Зеленський – якби вибори були найближчої неділі, за нього проголосувало би 30,24% виборців.

 

 

У другий тур із ним вийшли би або Петро Порошенко (15,7%), або Юлія Тимошенко (13,7%).

 

Утім, доволі високу підтримку мають і проросійські політики. Якби Юрій Бойко (11%) і Віктор Медведчук (7,5%) склали свої рейтинги докупи, то могли би претендувати і на вихід у другий тур.

 

У другому турі у парі Зеленський-Порошенко переміг би теперішній Президент, щоправда, із незначним розривом – 55,2% голосів проти 44,8%. 

 

Інформація про опитування. Дослідження проводилося 22 січня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 1005 респондентів, котрі мешкають в усіх регіонах України, крім АР Крим. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком від 18 років). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,1% – для показників, близьких до 50%, 2,7% – для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

 

26.01.2021

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