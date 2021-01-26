"Скринька Пандори": Верховна Рада ухвалила закон про референдум.

Верховна Рада на своєму засіданні у вівторок ухвалила закон про всеукраїнський референдум.

За ухвалення закону "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" (№3612) проголосувало 255 народних депутатів: 226 депутатів – із фракції "Слуга народу", 20 – із групи "Довіра", 9 – позафракційні. Автором законопроєкту був Президент України.

Документ, зокрема, визначає можливість проведення електронного референдуму, але лише після ухвалення окремого закону, який врегулює всю цю процедуру, інформує аґенція УНІАН.

Законом передбачено, що всеукраїнський референдум не може проводитися одночасно з черговими та позачерговими загальнодержавними виборами, черговими місцевими виборами.

Згідно зі законом, референдум за народною ініціативою проголошується Президентом України або ж за народною ініціативою – на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

Згідно зі законом, на референдум виноситься тільки одне питання.

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання: затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; загальнодержавного значення; про зміну території України; про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.

Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму: питання, що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї; питання, що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та гарантії їхньої реалізації; питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; питання податків, бюджету, амністії; питання, віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

Заступник Голови Верховної Ради, керівник робочої групи сказав, що закон відповідає обіцянці Президента та його партії запровадити в Україні правдиве народовладдя. А найближчим часом група запропонує нові законопроєкти.

"Уже незабаром ми почнемо обговорювати інші законопроєкти, які стосуються права громадян на місцевий референдум, законопроєкт, який стосується електронних петицій, це законопроєкт, який стосується права відкликання громадян з посад, на які вони поставлені", – поінформував Стефанчук.

Віцеспікер зазначив, що робоча група напрацьовує проєкти про народовладдя і у сфері судової влади, зокрема, йдеться про суд присяжних і про мирових суддів. "Тому роботи ще багато", – додав віцеспікер.

Народна депутатка від "Голосу" Наталія Піпа розкритикувала ухвалення закону про референдум.

"Скриньку Пандори відкрито! Закон, який під гарною назвою маніпуляціями передає право вирішувати за громадян – тій владі, яка проводить референдум", – написала Піпа у Facebook.

Водночас, конституціоналістка, членкиня робочої групи Юлія Кириченко привітала ухвалення закону. З її слів, цей закон "відповідає демократичним стандартам". Щоправда, вона скептично відгукнулася про потребу такого референдуму зараз.

"На сьогодні ми виграли боротьбу в частині загрози проведення псевдореферендумів в Україні, що так хотів агресор. На сьогодні не бачу потреби для проведення національного референдуму, а ось місцевий референдум на часі. Черга братися за місцевий референдум", – прокоментувала Кириченко.