Каплицю Трьох святителів у Львові планують відреставрувати.

 

У Львові у 2021 році планують відреставрутати каплицю Трьох святителів на вулиці Руській, 7, котрій уже понад 430 років, а також фасади десяти будинків у середмісті. Про це повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

 

За його інформацією, перш за все місто фінансуватиме завершення робіт, які розпочали торік, також готові розпочати роботи на тих нових об'єктах, для яких виготовили проєктно-кошторисну документацію.

 

«За минулий рік ми маємо зобов’язання завершити перехідні об'єкти. Це і Гарнізонний храм на вул. Театральній, і Палац Потоцьких на вул. Коперника, об'єкти на вул. Стефаника, 11, вул. Дорошенка, 19, та інші. Тобто це об'єкти, реставраційні роботи на яких розпочалися минулого року, і будемо продовжувати їх роботи у цьому році», – зазначив Андрій Москаленко.

 

Фото https://ua.igotoworld.com

 

Нові об'єкти, на які вже виготовлено ПКД:

 

–  пл. Ринок, 7 (фасад, укладена угода за результатом закупівлі у 2020);

 

–  вул. К. Левицького, 10 (фасад, укладена угода за результатом закупівлі у 2020);

 

–  вул. Вірменська, 21 (вул. Друкарська, 6);

 

–  вул. Руська, 7 (каплиця Трьох святителів);

 

–  вул. Личаківська, 175;

 

–  вул. М. Коперника, 15;

 

–  вул. Личаківська, 1;

 

–  вул. Б. Хмельницького, 11, пл. Св. Теодора;

 

–  просп. Т. Шевченка, 23;

 

–  облаштування місця пам'яті жертв розстрілів часів ІІ Світової війни на території урочища Піски на вул. о. Омеляна Ковча у м. Львові (ПКД);

 

–  пл. Соборна, 3-а.

 

Заступник міського голови Львова акцентував на тому, що, внаслідок входження до Львівської МТГ громад довкола Львова, до переліку пам’яток додається ще 62 об'єкти з населених пунктів МТГ та ще 5 пам’яток національного значення.

 

«Щодо цих об'єктів, потрібно проводити аудит їхнього стану, розробляти якісну ПКД і проводити відповідні роботи, щоб підтримувати їх у належному стані», – сказав він.

 

Фото www.kumpel-tour.com

 

Після презентації початкового проєкту реставрації за кошти бюджету розвитку Львівської МТГ прозвучала пропозиція включити до переліку відновлення сакральних споруд ще 5 об'єктів. Зокрема, йдеться про дах храму св. Анни, що на вул. Городоцькій. Також в аварійному стані вхідна арка собору св. Юра (на фото). Відновлення потребує і підземелля храму св. Покрови на вул. Грушевського.

 

«Місто Львів є чи не єдине місто в Україні, яке виділяє таку кількість коштів на відновлення храмів. За останні роки багато святинь відреставровано. Однак у мене прохання включити ще кілька об'єктів, які потребують швидких дій щодо реставрації. Мова про храм св. Анни на вул. Городоцькій – потребує виведення з аварійного стану дах; виведення з аварійного стану вхідної арки собору св. Юра; відновлення підземелля храму св. Покрови на вул. Грушевського; реставрація фасадної частини храму св. Софії на вул. І. Франка; реставрація храму і виведення з аварійного стану церкви св. Йосафата. Для всіх цих об'єктів вже є ПКД», – зазначив директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.

 

Загалом у проєкті бюджету розвитку Львівської МТГ на 2021 рік передбачено 55 мільйонів гривень на збереження пам’яток архітектури.

 

26.01.2021

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