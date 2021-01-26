Естонія має новий уряд.

Його очолила жінка, у кабінеті більше не буде євроскептиків.

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) у вівторок, 26 січня, затвердила склад нового уряду. Кабінет сформовано двома партіями, кожній з яких дісталося по сім міністерських портфелів: Партією реформ, яка на виборах в 2019 році отримала найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими, але в уряд тоді не увійшла, і Центристської партією, яка й раніше входила в урядову коаліцію. Про це повідомив інформаційний портал Estonianworld з покликом на канцелярію глави держави. Таким чином проєвропейська Партія реформ заступила в коаліції євроскептичну Консервативну Народну партію Естонії (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond – EKRE).

Кальюлайд подякувала обидвом партіям за те, що вони зуміли швидко подолати розбіжності і сформувати коаліцію, не залишивши країну без управління під час пандемії COVID-19. Керівницею нового уряду стала лідерка Партії реформ – Кая Каллас (Kaja Kallas).

Кальюлайд також подякувала попередньому уряду за хороший стан державних фінансів і високий кредитний рейтинг Естонії. Нагадаємо, що попередній уряд на чолі з лідером Центристської партії Юрі Ратас (Jüri Ratas), який керував урядом чотири роки і два місяці, подав до демісії в ніч на 13 січня на тлі скандалів, пов'язаних із звинуваченнями в корупції.

Передаючи повноваження своїй наступниці, Юрі Ратас сказав Каї Каллас, що посада прем'єр-міністра – це в першу чергу відповідальність перед народом Естонії за те, щоб держава і її незалежність були захищені, а добробут населення і єдність суспільства зростали.

«Запевняю, що в момент передачі повноважень Естонська держава перебуває в хорошому стані. Чисельність населення і рівень його добробуту зростають, збільшилися допомоги на дітей, завдяки державній реформі покращилося управління державою. Позиція Естонії на міжнародній арені сильна, наші витрати на оборону вищі, ніж раніше. Але ми все ще стоїмо перед обличчям необхідності довго і серйозно боротися з епідемією коронавірусу. Бажаю тобі сил і успіхів. Я впевнений, що ти будеш відстоювати добробут й інтереси нашого народу і дуже добре впораєшся з обов'язками прем'єр-міністра», – зазначив Ратас.

Прем'єр-міністерка Кая Каллас подякувала своєму попередникові за виконану роботу з покращення рівня життя в Естонії. «Дякую тобі за внесок у відстоювання позицій Естонії як в Європейській Унії, так і в стосунках зі союзниками з НАТО, а також за ту роботу, яку попередній уряд виконав, щоб приборкати епідемію коронавірусу. Я знаю, що це не тільки велика честь, а й відповідальність за надану довіру, гідним якої прем'єр-міністру потрібно бути», – сказала нова очільниця уряду.