Естонія має новий уряд.

Його очолила жінка, у кабінеті більше не буде євроскептиків.

 

 

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд  (Kersti Kaljulaid) у вівторок, 26 січня, затвердила склад нового уряду. Кабінет сформовано двома партіями, кожній з яких дісталося по сім міністерських портфелів: Партією реформ, яка на виборах в 2019 році отримала найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими, але в уряд тоді не увійшла, і Центристської партією, яка й раніше входила в урядову коаліцію. Про це повідомив інформаційний портал Estonianworld з покликом на канцелярію глави держави. Таким чином проєвропейська Партія реформ заступила в коаліції євроскептичну Консервативну Народну партію Естонії (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond – EKRE).

 

Кальюлайд подякувала обидвом партіям за те, що вони зуміли швидко подолати розбіжності і сформувати коаліцію, не залишивши країну без управління під час пандемії COVID-19. Керівницею нового уряду стала лідерка Партії реформ – Кая Каллас (Kaja Kallas). 

 

Кальюлайд також подякувала попередньому уряду за хороший стан державних фінансів і високий кредитний рейтинг Естонії. Нагадаємо, що попередній уряд на чолі з лідером Центристської партії Юрі Ратас (Jüri Ratas), який керував урядом чотири роки і два місяці, подав до демісії в ніч на 13 січня на тлі скандалів, пов'язаних із звинуваченнями в корупції.

 

Передаючи повноваження своїй наступниці, Юрі Ратас сказав Каї Каллас, що посада прем'єр-міністра – це в першу чергу відповідальність перед народом Естонії за те, щоб держава і її незалежність були захищені, а добробут населення і єдність суспільства зростали.

 

«Запевняю, що в момент передачі повноважень Естонська держава перебуває в хорошому стані. Чисельність населення і рівень його добробуту зростають, збільшилися допомоги на дітей, завдяки державній реформі покращилося управління державою. Позиція Естонії на міжнародній арені сильна, наші витрати на оборону вищі, ніж раніше. Але ми все ще стоїмо перед обличчям необхідності довго і серйозно боротися з епідемією коронавірусу. Бажаю тобі сил і успіхів. Я впевнений, що ти будеш відстоювати добробут й інтереси нашого народу і дуже добре впораєшся з обов'язками прем'єр-міністра», – зазначив Ратас.

 

Прем'єр-міністерка Кая Каллас подякувала своєму попередникові за виконану роботу з покращення рівня життя в Естонії. «Дякую тобі за внесок у відстоювання позицій Естонії як в Європейській Унії, так і в стосунках зі союзниками з НАТО, а також за ту роботу, яку попередній уряд виконав, щоб приборкати епідемію коронавірусу. Я знаю, що це не тільки велика честь, а й відповідальність за надану довіру, гідним якої прем'єр-міністру потрібно бути», – сказала нова очільниця уряду.

26.01.2021

До теми

Поширити
Збруч
For White People Only
Ганна Улюра
Мелодрама, яка претендує бути романом травми, історія осиротілої дитини на тлі геноциду – наявні всі складові, щоби захопити читача в сюжет співчуття і морального збурення. Мараїс пише про те, якої колосальної роботи потребує від кожного подолання расових упереджень, ширше – щодо будь-якої інакшости.
26.01.21 | | Штука
Еволюційні корені дружби
Дебра Ліберман
Еволюційний психолог пояснює витоки дружби і те, як відрізнити справжніх друзів від удаваних.
24.01.21 | | Наука
Павза по виставі
Сергій Васильєв
Театр – це мистецтво прямої дії. Це те, що нас олюднює, гартує душу, або ж робить її більш чутливою до того, аби відгукуватися на життя, дозволяє переживати співчуття до іншої людини і загалом вчить нас приймати Іншого.
24.01.21 | | Штука
Чи цифровий суперінтелект піддаватиметься контролю?
У майбутньому адаптивна система штучного інтелекту може виявитися некерованою з технічного погляду.
23.01.21 | | Наука
Зимовий вірш
Василь МАХНО
народження снігу й народження світу в містечку яке приховалось від вітру в написаних щойно зимових стихах
23.01.21 | | Дискурси
Лист до Андрія Малишка (12 грудня 1962)
Василь Стус
«Я не боюсь, що мене деякі судді можуть звинуватити в націоналізмі — уже хоча б тому, що совість мене може гризти тільки за те, що ніколи, мабуть, по силі не дорівняю шовінізмові отих суддів»
23.01.21 | | Минуле
Мері Крістмас, Періс Гілтон!
Олександр Ірванець
Антиінтелектуальність швидко завоювала панівні позиції в суспільстві, аж до найвищих ешелонів. Розумним бути стало протипоказано
22.01.21 | | Дискурси
Чи очолить Німеччину «путінферштеєр»?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Урядовий ХДС отримав нового голову – Арміна Лашета. Про нього ходить недобра слава – мовляв, проросійський. Наскільки це правда?
22.01.21 | | У світі

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.