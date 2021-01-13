Прем'єр Естонії Юрі Ратас подав до демісії.

Це стало наслідком корупційного скандалу в країні.

Юрі Ратас

Естонський прем'єр-міністр і голова Центристської партії Естонії (ЦПЕ) Юрі Ратас (Jüri Ratas) оголосив про рішення подати до демісії з посади керівника уряду. Як повідомила в середу, 13 січня, прес-секретарка державної канцелярії Лійзі Полл (Liisi Poll), Ратас зустрівся з президенткою Естонії Керсті Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) і подав їй заяву про звільнення з посади. Ратас очолював уряд країни з 2016 року.

Як повідомив інформаційний портал Delfi, відставка Ратаса відбулася на тлі корупційного скандалу, пов'язаного з компанією Porto Franco. Поліція безпеки Естонії 12 січня висунула звинувачення ЦПЕ, її генеральному секретареві Мігаїлові Корбу (Mihhail Korb), радниці міністра фінансів Керсті Крахт (Kersti Kracht), бізнесменові Гіллару Тедеру (Hillar Teder) і ще двом неназваним особам. За версією прокуратури, Корб і Тедер домовилися, що підприємець пожертвує центристам близько мільйона євро до проведення місцевих виборів. Корб, на думку правоохоронців, повинен був вплинути на мерію Таллінна, щоб вона надала компанії Porto Franco, пов'язаній з Тедером, можливість зайнятися будівництвом доріг до одного з об'єктів в Таллінні – за пільговою ціною.

Якщо Тедера і Крахта визнають винними, їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі. А Центристську партію Естонії може очікувати великий грошовий штраф.

Президентка Керсті Кальюлайд вже доручила формування нового уряду лідерці опозиційної Партії реформ – Каї Каллас (Kaja Kallas). «У нас коронакриза, у нас економічна криза, у нас криза державної довіри. Нам необхідно відновити її [довіру] в очах наших партнерів і зберегти. Тому вже сьогодні я запропоную Каї Каллас стати кандидаткою в прем'єр-міністри і приступити до створення нового уряду», – сказала Кальюлайд.