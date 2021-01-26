Секретар радбезу РФ: Мовний закон розділяє "єдіний народ" України і Росії.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що закон України про державну мову є русофобською дією, надиктованою українським політикам Сполученими Штатами Америки. На його погляд, цей закон розділяє "єдіний народ" – мається на увазі, Україну та Росію.

Про це Патрушев сказав у інтерв'ю російській газеті "Аргументи і факти".

"Те, що відбувається в Україні, – це продовження русофобських дій недалекоглядних політиків, котрі прийшли до влади після "держперевороту" 2014 року і керованих зі США. Послідовно відпрацьовуючи сценарій Вашінґтону з розділення "єдіного народа" Росії та України, вони вже перетворили колись квітучі землі на відсталий сировинний придаток заходу, а зараз руйнують культурно-цивілізаційні основи держави", – сказав секретар Радбезу РФ.

Москва вважає, що українська влада порушує свою ж Конституцію – і робить це "на догоду Вашінґтону".

Окрім того, з уст Патрушева пролунала фраза, котру можна трактувати і як погрози Україні – подібні до тих, котрі пролунали із Москви перед початком інспірованої спрецслужбами Росії "русской вєсни". На думку секретаря Радбезу РФ, мовний закон "провокує додаткову напругу в суспільстві, сприяє розвиткові сепаратизму".

Секретар російської безпекової ради спробував заапелювати до гаманця українців: каже, що "русофобія" коштує Україні дуже дорого через втрату торговельних реляцій із РФ.

Натомість секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов відповів Патрушеву, що українці яко суверен самі визначатимуть мовну політику у власній державі.

"Українська мова – єдина державна мова, статус якої закріплений в Конституції України, і порад Росії або будь-якої іншої країни світу щодо цього питання ми не потребуємо. Після окупації українського Криму та розв’язання війни на частині території Луганської і Донецької областей під кураторством і за безпосередньою участю російських військ Росія для нас – країна-агресор. Нова історія взаємин можлива тільки після повного звільнення українських територій, видачі військових злочинців, державних зрадників, покарання винних у плануванні і здійсненні військової агресії проти нашої країни, – тільки після того, як останній російський солдат покине територію України. Ми вас сюди не кликали", – написав Данілов у Facebook.