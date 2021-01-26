Україна чекає на 100 тисяч доз вакцин уже в найближчі тижні.

 

Україна в межах ініціативи COVAX може отримати чотири різні вакцини від ковіду. Це препарати Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Novavax та Sanofi. 

 

Про це під час виступу у парламенті повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає LB.ua.

 

 

"COVAX поставить від 8 до 16 млн доз. До 1 лютого буде рішення щодо включення України до розподілу першої хвилі, за позитивного рішення в лютому поставлять від 100 000 до 200 000 доз вакцини Pfizer. Найвірогідніші інші кандидати – AstraZeneca, Novavax та Sanofi", – зазначив він.

 

Шмигаль додав, що Україна буде використовувати тільки ті препарати, середня ефективність яких сягає хоча б 70%.

 

Прем'єр розпові про етапи вакцинації. Перший – щеплення людей із критичним ризиком інфікування, котрі охоплять близько 367 000 людей. Другий етап – люди з надзвичайно високим ризиком інфікування (2 мільйони 540 тисяч людей). Третій етап – праціники ДСНС, поліції, СБУ, вчителі (орієнтовно 7,2 млн). Четвертий етап – люди віком від 60 до 64 років, люди з супутніми захворювання. П'ятий етап – решта населення. Щепленням хочуть охопити 50% населення України до кінця 2022 року. 

 

Нагадаємо, Україна наразі має попередній контракт на постачання вакцини Sinovac. Ідеться про постачання 1,9 млн доз вакцин. Китайську вакцину ввозитимуть до України окремо від програми COVAX.

 

Напередодні Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму відеозверненні, що Україна до лютого отримає першу партію вакцини.

 

“Вже в лютому почнеться вакцинація. Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде один мільйон доз вакцини – перший мільйон – від провідної міжнародної компанії”, – сказав Зеленський.

 

Деталі поставки Президент пообіцяв озвучити найближчим часом.

 

26.01.2021

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