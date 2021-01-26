Другу добу поспіль в Україні менше трьох тисяч випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2779 нових випадків коронавірусної хвороби. Другу добу поспіль статистика добових захворювань не перевищує трьох тисяч (востаннє менше трьох тисяч виявляли іще 27 вересня).
Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок у системі моніторингу поширення коронавірусної хвороби на інтернет-сторінці РНБО.
Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)
Найбільшу кількість добових випадків виявили в Києві (375), а найменше – у Хмельницькій області (15) .
Упродовж минулої доби одужало 12 538 осіб. Найбільше – в Києві (1639), у Дніпропетровській (1245), Запорізькій (1103), Миколаївській (1070) областях.
Минулої доби констатували 133 смерті. Загальна кількість летальних випадків зросла до 22 057.
26.01.2021