Другу добу поспіль в Україні менше трьох тисяч випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2779 нових випадків коронавірусної хвороби. Другу добу поспіль статистика добових захворювань не перевищує трьох тисяч (востаннє менше трьох тисяч виявляли іще 27 вересня).

 

Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок у системі моніторингу поширення коронавірусної хвороби на інтернет-сторінці РНБО.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

 

Найбільшу кількість добових випадків виявили в Києві (375), а найменше – у Хмельницькій області (15) .

 

Упродовж минулої доби одужало 12 538 осіб. Найбільше – в Києві (1639), у Дніпропетровській (1245), Запорізькій (1103), Миколаївській (1070) областях.

 

Минулої доби констатували 133 смерті. Загальна кількість летальних випадків зросла до 22 057.

 

26.01.2021

До теми

Поширити
Збруч
For White People Only
Ганна Улюра
Мелодрама, яка претендує бути романом травми, історія осиротілої дитини на тлі геноциду – наявні всі складові, щоби захопити читача в сюжет співчуття і морального збурення. Мараїс пише про те, якої колосальної роботи потребує від кожного подолання расових упереджень, ширше – щодо будь-якої інакшости.
26.01.21 | | Штука
Еволюційні корені дружби
Дебра Ліберман
Еволюційний психолог пояснює витоки дружби і те, як відрізнити справжніх друзів від удаваних.
24.01.21 | | Наука
Павза по виставі
Сергій Васильєв
Театр – це мистецтво прямої дії. Це те, що нас олюднює, гартує душу, або ж робить її більш чутливою до того, аби відгукуватися на життя, дозволяє переживати співчуття до іншої людини і загалом вчить нас приймати Іншого.
24.01.21 | | Штука
Чи цифровий суперінтелект піддаватиметься контролю?
У майбутньому адаптивна система штучного інтелекту може виявитися некерованою з технічного погляду.
23.01.21 | | Наука
Зимовий вірш
Василь МАХНО
народження снігу й народження світу в містечку яке приховалось від вітру в написаних щойно зимових стихах
23.01.21 | | Дискурси
Лист до Андрія Малишка (12 грудня 1962)
Василь Стус
«Я не боюсь, що мене деякі судді можуть звинуватити в націоналізмі — уже хоча б тому, що совість мене може гризти тільки за те, що ніколи, мабуть, по силі не дорівняю шовінізмові отих суддів»
23.01.21 | | Минуле
Мері Крістмас, Періс Гілтон!
Олександр Ірванець
Антиінтелектуальність швидко завоювала панівні позиції в суспільстві, аж до найвищих ешелонів. Розумним бути стало протипоказано
22.01.21 | | Дискурси
Чи очолить Німеччину «путінферштеєр»?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Урядовий ХДС отримав нового голову – Арміна Лашета. Про нього ходить недобра слава – мовляв, проросійський. Наскільки це правда?
22.01.21 | | У світі

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.