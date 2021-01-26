Другу добу поспіль в Україні менше трьох тисяч випадків ковіду.

Лист до Андрія Малишка (12 грудня 1962)

Василь Стус

«Я не боюсь, що мене деякі судді можуть звинуватити в націоналізмі — уже хоча б тому, що совість мене може гризти тільки за те, що ніколи, мабуть, по силі не дорівняю шовінізмові отих суддів»