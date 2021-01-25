Ексзаступнику Баканова висунули підозру в замаху на вбивство генерала.

 

Офіс Генерального прокурора та Служба безпеки України підготували підозру ексзаступнику голови СБУ Дмитру Нескоромному. Колишнього заступника Івана Баканова підозрюють у замовленні вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ бригадного генерала Андрія Наумова.  

 

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

 

 

"Підозру виписано 23 січня, але досі не вручено Нескоромному. Його місцезнаходження правоохоронними органами наразі не встановлено", – поінформував Бутусов.

 

У суботу Служба безпеки України повідомила: спецслужба запобігла замовному вбивству свого співробітника і затримала 22 січня одного з організаторів злочину.

 

"Затримано співробітника Штабу антитерористичного центру при СБУ за готування до вбивства на замовлення іншого співробітника СБУ", – розповів представник слідчого управління СБУ Анатолій Буліч.

 

З його слів, слідчі встановили змову кількох осіб. Вони розробили план убивства, організатор підшукав виконавця і запропонував за вбивство 50 тисяч доларів. "СБУ спрацювала на випередження. Тож є результат", – відзвітував Буліч.

 

Водночас, представник СБУ закликав масові медії не подавати спецоперацію як "розбірки" між співробітниками СБУ, а лише як запобігання особливо тяжкому злочину. Булічу також прикро, що до справи приписують Президента України Володимира Зеленського (нагадаємо, що призначення керівництва спецслужби – то президентські повноваження).

 

Іще раніше журналіст Юрій Бутусов повідомляв: СБУ затримала співробітника управління з боротьби з тероризмом ("Альфи") полковника Андрія Расюка за підозрою в підготовці убивства бригадного генерала Андрія Наумова. 

 

 

На його думку, розбірки між спецслужбістами є свідченням боротьби високопосадовців СБУ за контроль над потоками коштів від покровительства тіньового бізнесу.

 

"Передумови для таких "бригадних" розборок виникли вже давно. Кожен підприємець, який займається експортом-імпортом товарів народного споживання, знає, що економічні підрозділи СБУ у великому масштабі здійснюють рекет і вимагання, по суті, "бляхують" тіньовий бізнес", – написав Бутусов у Facebook.

 

Пан Юрій зазначив, що раніше найспритнішим у СБУ у цих справах був сам Нескоромний. "Але за останній рік всі сфери тіньового бізнесу СБУ підім'яв під себе найближчий друг голови СБУ Івана Баканова Андрій Наумов. Так що підґрунтя скандалу очевидне", – зазначив редактор видання Цензор.НЕТ. Юрій Бутусов нагадав, що Президент призначав у СБУ обох посадовців.

 

25.01.2021

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