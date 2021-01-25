Трамп відмовився від планів створення власної партії.

Принаймні в цьому запевняє представник його колишнього виборчого штабу.

Колишній президент США Дональд Трамп не планує створювати нової політичної партії. Про це повідомила телекомпанія CNN з покликом на старшого радника колишнього передвиборчого штабу експрезидента Джейсона Міллера (Jason Miller).

За інформацією телекомпанії, Міллер, коментуючи чутки щодо можливості створення Трампом нової партії, зазначив, що колишній глава Білого дому «чітко дав зрозуміти, що його мета – повернути республіканцям Сенат і Палату представників (Конґресу США) у 2022 році». Міллер запевнив, що жодних інших партійно-політичних активностей його патрон не планує.

Нагадаємо, що за підсумками загальних виборів, що пройшли в листопаді 2020 року і січні 2021 року, Демократична партія США отримала більшість в обох палатах Конґресу.

Напередодні багато американських мас-медіа обговорювали наміри Трампа щодо створення нової політичної партії. Повідомлялося, що за минулі дні експрезидент нібито обговорював зі своїми однодумцями таку можливість. Стверджувалося навіть, що Трамп вже й назву придумав для свого політичного проєкту – Патріотична партія. Водночас його радники off-record зізнавалися, що не розглядали поважно його плани зі створення третьої політичної сили. Значно серйозніше вони ставляться до наміру Трампа балотуватися в президенти США 2024 року.

Утім таке балотування може стати неможливим, якщо Сенат кваліфікованою більшістю підтримає імпічмент Трампа через підбурювання своїх прихильників до нападу на будівлю Капітолію шостого січня. Для цього демократичній більшості у верхній палаті Конґресу треба перетягти на свій бік у цьому питанні принаймні 17 сенаторів-республіканців. Як стверджує CNN з покликом на свої джерела в Конґресі, поки що такого числа республіканців, готових імпічментувати Трампа, не налічується.