В Україні офіційно завершився локдаун. Планується адаптивний карантин.

Січневий локдаун в Україні завершився; із понеділка, 25 січня, українці повертаються до послаблених карантинних обмежень грудня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на понеділковому брифінґу, що статистика захворювань пішла на спад, і локдаун подіяв.

З його слів, упродовж минулого тижня в Україні зафіксували понад 30 тисяч випадків захворювання на COVID-19 – майже вдвічі менше, аніж позаминулого тижня.

“За минулий тиждень виявлено 30 612 випадків захворювання на коронавірусну хворобу – це майже на 14 тисяч менше, ніж було позаминулого тижня... На минулому тижні госпіталізовано 11 630 осіб – це менше, ніж на позаминулому тижні, коли було 13 555 пацієнтів, яких було госпіталізовано”, – сказав Степанов, згідно з повідомленням аґенції "Укрінформ".

Він додав повідомив: кількість виписаних із лікарень пацієнтів перевищує число госпіталізованих уже тривалий час.

“Відсьогодні карантинні обмеження припиняються, ми переходимо до іншого режиму. Ми вважаємо, що це набагато покращить ситуацію як зараз, так і в майбутньому. Цей етап карантинних обмежень так само дасть відповідний результат, як свого часу дав результат "карантин вихідного дня", який дозволив збити хвилю поширення коронавірусної хвороби”, – сказав Степанов.

Міністр повідомив, що уряд протягом тижня проаналізує епідеміологічну ситуацію в розрізі регіонів і залежно від ситуації розглядатиме питання повернення до адаптивного карантину.

Отож, із 24 січня в Україні: забороняється проведення масових культурних, спортивних, соціальних, рекламних заходів, у яких бере участь понад 20 осіб та недотримана дистанція в 1,5 метра між учасниками; робота кінотеатрів та закладів культури із наповненістю понад 50% місць одного залу.

Не дозволена робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень навинос). При цьому проведення розрахункових операцій припиняють після 22:00.

Також заборонено проведення дискотек, роботу нічних клубів та закладів громадського харчування з організацією дозвілля, проведення в розважальних закладах і закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій.

Іноземцям заборонено перетин кордону, а також перетин КПВВ на територію непідконтрольних українській владі районів Донецької та Луганської областей та анексованого Росією Криму без наявного поліса страхування (з окремими винятками).

Не дозволяється приймання відвідувачів у музеях, на виставках, у галереях тощо, якщо в залах присутня більш як одна особа на 10 квадратних метрів, перебування в громадському транспорті та в громадських будинках і спорудах без вдягнутої маски, а також перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу.

Заборонено відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває більш ніж 50% учнів та персоналу закладів освіти, а також відвідування закладів освіти групами більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.

Не дозволяється проведення планових заходів госпіталізації (крім паліативної допомоги, допомоги породіллям, новонародженим, допомоги при пологах, лікуванні онкохворих, високоспеціалізована меддопомога та інша невідкладна меддопомога).

Заборонено проводити релігійні заходи в приміщеннях за умови присутності більш ніж однієї особи на 5 кв.м, а на відкритому повітрі - за умови недотримання дистанції 1,5 м між присутніми.

Не можуть працювати спортивні зали та фітнес-центри, якщо в них перебуває більше однієї особи на 20 кв.м.