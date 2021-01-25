Добова кількість випадків ковіду сягнула чотиримісячного мінімуму.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2516 нових випадків коронавірусної хвороби – мінімальну кількість захворювань за попередні чотири місяці. Менше число випадків реєстрували іще 13 вересня.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

При тім минулої доби госпіталізували 1166 осіб – відтак, на кожні два нові випадки ковіду припадає один госпіталізований пацієнт. Це, очевидно, свідчить про великі проблеми із тестуванням на COVID-19 в Україні: все більшу частку серед виявлених випадків становлять пацієнти з проблемним перебігом хвороби (а такий ковід непоміченим не залишиться).

Офіційно в Україні 219,2 тис. активних носіїв коронавірусної хвороби, при тім лише в самому Києві – 65,5 тис. У Запорізькій області – 16,8 тис. недужих, у Миколаївській – 15,5 тис., у Київській – 15 тис.

Найменше хворіють у Волинській області – 1,9 тис. На Луганщині – 2,4 тис. активних носіїв ковіду, на Рівненщині – 2,5 тис., на Тернопільщині – 2,7 тис.

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)