В Росії пройшли масові акції на захист опозиціонера Олексія Навального.

У багатьох міста доходило до жорстких сутичок протестувальників з поліцією.

У понад сотні російських міст в суботу, 23 січня, пройшли масові акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, котрий перебуває під арештом. Пікети й мітинги солідарності з російськими протестувальниками відбулися також в десятках міст Європи та світу, зокрема, в Києві біля посольства Росії.

Російська влада докладала чимало зусиль, щоб не допусти проведення протестних акцій. Напередодні через ЗМІ звучали погрози й залякування потенційних учасників. Російські правоохоронці превентивно затримували організаторів мітингів у різних містах. У школах і вишах проводилися профілактичні бесіди з учнями та студентами аби відмовити їх від участі в акціях. Також російські соцмережі блокували повідомлення зі закликом виходити на мітинги.

Попри все це протестаційні заходи в суботу стали наймасовішими в Росії за останні десять років. Лише в одній Москві на мітинг, згідно з повідомленням інформаційної аґенції Reuters, вийшло понад 40 тисяч осіб. Учасники московської акції гукали: «За батьківщину! За Навального!», «Путін – злодій!», «Свободу Навальному!».

З Росії надходили повідомлення про жорстокість дій поліції. Силовики масово затримували учасників акцій, били їх ґумовими кийками. На одному з відеозаписів зафіксовано, як у Москві одну літню жінку, котра намагалася запитати в поліціянта, за що затримано молодого чоловіка, той ударив її чоботом у живіт, від чого вона впала на бруківку. Жінку було шпиталізовано зі струсом мозку, закритою черепно-мозковою травмою й численними гематомами. Багато російських журналістів і журналісток повідомили про своє побиття поліціянтами.

Водночас зафіксовано й факти, коли протестувальники люди давали відсіч поліції. Зокрема на численних відео з Пушкінської площі в Москві, де відбувався головний мітинг, видно, як поліція у повних обладунках йде в атаку на шеренги мітингарів. Але ті, згуртувавшись, дають відсіч, поліція відступає. Було багато повідомлень про те, що поліцію закидують сніжками чи іншими предметами.

Загалом за даними порталу «ОВД-Инфо», поліція затримала за день понад дві тисячі осіб. Зокрема затримали дружину Олексія Навального Юлію. Серед затриманих також одна зі соратниць політика Любов Соболь, її схопили в момент, коли вона розмовляла з представниками преси.

Нагадаємо, що 17 січня Олексія Навального затримали на паспортному контролі на летовищі Шереметьєво в Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння препаратом «Новичок». 18 січня в російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ відбувся суд над Навальним, який виніс рішення арештувати політика на 30 діб.

Напередодні очільники Європейської Унії, Сполучених Штатів, Великої Британії та інших країн зажадали від російської влади негайно звільнити Олексія Навального.