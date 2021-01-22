Степанов: Вдалося збити хвилю і є стабілізація.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає успішними результат жорсткого карантину, який триває із 8 січня: кількість нових хворих і кількість госпіталізованих знизилася, натомість свята не дали різкого спалаху коронавірусної хвороби

Про це Степанов розповів на брифінгу у п'ятницю, передає "Українська правда".

Динаміка поширення ковіду: середнє семиденне

"Неможливо розглядати виключно жорсткі карантинні заходи в той період, треба розглядати більш комплексно. Це загальна стратегія МОЗ щодо боротьби з COVID-19… Карантин вихідного дня у листопаді дав свої результати достатньо суттєво. Також була певна логіка щодо введення жорсткого карантину з 8-го до 25-го січня. Усе це впливає на загальну картину, яку ми бачимо як по захворюваності, так і по кількості важких випадків, по кількості госпіталізованих людей. Ви бачите, що в нас падає кількість", - сказав міністр.

Максм Сепанов додав: найважливіше, що в Україні вдалося недопустити святкового стрибка.

"Головне, що нам вдалося на початкових стадіях збити цю хвилю розповсюдження ковіду, яка потенційно повинна була розпочатися після новорічних свят. Там дуже проста математика. Якщо б 10 людей захворіли під час свят, то потенційно вони могли б заразити 100 людей, хоча не кожен із них спілкуються з десятьма людьми. Якщо ми вводимо обмеження, які впливають на контактування між цими людьми, кількість потенційно заражених буде вже не 100, а, умовно кажучи, 50 – і це вже серйозний результат, який впливає на загальну статистику", - пояснив.

Порівняння випадків ковіду тиждень до тижня (в разах)

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5348 нових випадків коронавірусної хвороби.