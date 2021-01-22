Одужань від ковіду майже втричі більше, ніж нових випадків.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5348 нових випадків коронавірусної хвороби. Госпіталізовано 1900 пацієнтів. Одужало 14 239 людей.
Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.
Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)
Найбільше добових випадків виявили у Києві (507), а також у Дніпропетровській (414) та Львівській (370) областях.
Найбільше одужань – у Києві (2854).
Упродовж доби зафіксували 163 смерті. Загальна кількість летальних випадків зросла до 21 662.
За весь час пандемії занедужало 1 182 969 осіб. Офіційно одужало 928 969 людей.
22.01.2021