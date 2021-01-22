Одужань від ковіду майже втричі більше, ніж нових випадків.

Заштрики в різні місця

Юрко ТИМЧУК

Несподівані січневі мороз і снігопад – не привід розслаблятися і чекати, що Йордань все покращить. Коронавірус, як пророчать, триватиме до китайської паски але і без нього є багато цікавого й іноді корисного.