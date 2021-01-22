Одужань від ковіду майже втричі більше, ніж нових випадків.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5348 нових випадків коронавірусної хвороби. Госпіталізовано 1900 пацієнтів. Одужало 14 239 людей.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

 

Найбільше добових випадків виявили у Києві (507), а також у Дніпропетровській (414) та Львівській (370) областях.

 

Найбільше одужань – у Києві (2854).

 

Упродовж доби зафіксували 163 смерті. Загальна кількість летальних випадків зросла до 21 662.

 

За весь час пандемії занедужало 1 182 969 осіб. Офіційно одужало 928 969 людей.

 

22.01.2021

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