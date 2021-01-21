На Сокальщині будують інфраструктуру для розвитку байдаркового туризму.

 

На Сокальщині створюють інфраструктуру для розвитку байдаркового туризму на ріці Західний Буг у межах українсько-польсько-білоруський проєкту «Єднає нас Буг – утворення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів». Зокрема, у Сокалі у межах проєкту споруджують Центр байдаркового туризму зі станцією прокату плавзасобів, а на березі ріки у с. Конотоп – відпочинкову зону із 20-метровою оглядовою вежею, повідомили у Сокальській райдержадміністрації.

 

Фото www.facebook.com/chgrrada

 

Наприкінці грудня 2020 року новообраний голова Червоноградської районної ради Андрій Порицький оглянув хід будівництва Центру байдаркового туризму у Сокалі. Його за понад 938 тисяч гривень будує ТОВ «Будторгмаш», яке перемогло у тендері. Роботи заплановано виконати до червня 2021 року. Підрядники запевнили голову райради, що всі терміни будівництва будуть дотримані.

 

Фото www.facebook.com/Porytsky.Andriy

 

У тендері на будівництво оглядової вежі на березі Західного Бугу у с. Конотопи Сокальського району, де планують розташувати також відпочинкову зону та кемпінг,  перемогла ця ж компанія. Вона має її звести за понад 1 мільйон гривень до кінця травня 2021 року.

 

Наразі, за інформацією Андрія Порицького, підрядники виконали фундамент вежі, попереду – облаштування наземної її частини із «євробруса» з дерев’яним дахом, вкритим бітумною черепицею. Йдеться по зведення чотирирівневої споруди зі сходами, що розташовані всередині конструкції. На четвертому рівні, на висоті 14 м над землею, влаштують оглядовий майданчик.

 

Фото www.facebook.com/Porytsky.Andriy

«Вежа – свого роду «родзинка» для тих, хто любить мандрувати Україною по воді та по суходолу. Розвиток міжнародного та внутрішнього туризму мав би стати одним із пріоритетних напрямків для наших громад Півночі Львівщини», – прокоментував Порицький.

 

Зазначимо, проєкт «Єднає нас Буг» – це проєкт міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу. Його бюджет складає 323 мільйони 297 тисяч 440 євро, з яких грант ЄС – 290 мільйонів 967 тисяч 700 євро.

 

ТзОВ «Будторгмаш», за даними аналітичної системи Опендатабот, належить Миколі Хрипті, який був депутатом Славської селищної ради від «Самопомочі» у попередньому скликанні.

21.01.2021

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