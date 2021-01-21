Голова ОБСЄ: Конфлікт на Донбасі не є і не буде замороженим.

 

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що конфлікт на Донбасі неприпустимо трактувати як замооржений.

 

Про це пані міністр сказала у інтерв'ю виданню "Європейська правда".

 

 

"Я категорично проти того, щоб називати конфлікт на Донбасі чи в Криму замороженим... Тому що це означатиме, що ви здалися і не вважаєте можливим його вирішити. І я вважаю, що наразі Донбас точно не є замороженим. Адже Тристороння контактна група або "нормандський формат" досі діють, намагаються знайти його вирішення", - сказала Лінде.

 

Вона нагадала, що на саміті "нормандської четвірки" у Парижі була домовленість про нову зустріч лідерів за низки умов. "Україна виконала всі умови. Росія - на жаль, ще ні. Тепер все залежить від того, як триватимуть переговори, від того, як саме буде домовлено виконувати ці умови", - зазначила Лінде.

 

З її слів, позитив від переговорів все одно є - це перемир'я, яке триває з 27 липня. "І навіть незважаючи на те, що наразі ми бачимо погіршення ситуації, що тиждень тому загинув український військовослужбовець, ситуація все одно набагато краще, ніж була рік тому! Адже у 2020 році лише за січень і лютий було 34 жертви", - зазначила голова ОБСЄ.

 

Лінде наголосила, що пріоритет її головування - спробувати розв'язати конфлікт або хоча б зробити крок до його вирішення, не відходячи від принципу всеосяжної безпеки.

 

"І, звісно, обов'язковим є дотримання принципу цілісності та єдності України, що включає український Крим і Севастополь. Звісно, ми ґрунтуватимемося на досягнутому попередніми головуваннями в ОБСЄ, використовуючи і "нормандський формат", і Тристоронню контактну групу", - резюмувала вона.

 

Анна Лінде заявила про свою довіру до представниці ОБСЄ в Україні Гайді Грау. "І навіть якщо в Україні її критикують, насправді вона робить дуже багато, щоб наблизитися до вирішення конфлікту, і ці зусилля заслуговують на підтримку. Так само, як і робота СММ - найбільшої місії нашої організації", - додала очільниця МЗС Швеції.

 

21.01.2021

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