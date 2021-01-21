В Україні виявили 5583 випадки ковіду минулої доби.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5583 нові випадки коронавірусної хвороби. Госпіталізували 1811 людей. При тім офіційно зафіксовано 13 981 одужання.

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

Найбільше нових захворювань виявили в Києві – 595.

Найбільше одужань – у Києві (1807) і в Запорізькій області (1800).

Загальна динаміка знову пішла на спад, подолавши стрибок, спричинений збільшенням соціальних контактів під час новорічних і різдвяних свят. Якщо порівнювати середню кількість добових випадків тиждень до тижня (у разах), то на графіку помітно: вірус став передаватися менше.

За добу зареєстрували 241 смерть. Загальна кількість летальних випадків зросла до 21 499.