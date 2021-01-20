Госдума Росії вважає "гонінням" вимоги нові вимоги мовного закону в Україні.

Госдума Росії висловила занепокоєння вступом в Україні у чинність нової статті закону про забезпечення функціонування української мови як державної, котра визначає українську мову пріоритетною при спілкуванні у сфері послуг.

"Державна дума, поважаючи фундаментальні права людини і підтверджуючи свою відданість нормам міжнародного права, висловлює глибоке занепокоєння новими гоніннями на російську мову в Україні у зв'язку зі вступом в силу чергових заборон на її використання... Державна Дума вважає неприпустимими заборони і гоніння на російську та інші мови, які здійснюються в Україні під приводом захисту державної української мови", - йдеться у постанові Госдуми.

Російські депутати нагадали, що мовний закон ухвалили в Україні за президентури Петра Порошенка. Росія вимагає осуду від Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки і співпраці в Європі, Ради Європи, Парламентської асамблеї Ради Європи, парламентів країн світу.

Нагадаємо, 16 січня в Україні вступила у чинність стаття 30 мовного закону, котра передбачає: мовою комунікації в сфері послуг є державна мова - допоки клієнт не висловив прохання про обслуговування іншою мовою.