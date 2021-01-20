Половина українців не хоче навіть безкоштовної вакцинації.

 

Понад половина українців - 52% - не готова вакцинуватися від коронавірусу, навіть якщо щеплення будуть безкоштовними.

 

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 14-16 січня.

 

 

Соціологи відзначають, що підтримка безкоштовної вакцинації у динаміці впала (для порівняння, у листопаді безкоштовне щеплення підтримувало 55%).

 

Разом з тим, дещо зросла кількість респондентів, готових отримати зараду від зарази платно.

 

Тим часом, підтримка запровадження жорсткого карантину серед українців знизилася. Наразі локдаун підтримує 51%, хоча в грудні було 56%.

 

40% опитаних вважають, що запровадження карантину зменшить рівень захворюваності (у грудні – 52%).

 

 

У порівнянні з попередніми хвилями соціологічних опитувань знизився рівень хвилювання через те, що респонденти особисто, чи їх близькі захворіють на коронавірус. 

 

За себе хвилюються близько 40% (у листопаді – 57%). За рідних і близьких - 78% (у листопаді – 87%).

 

 

Інформація про опитування. Дослідження проводилося 14-16 січня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 1600 респондентів віком від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.  

 

20.01.2021

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