У Львівському прикордонному загоні – новий керівник.

Львівський прикордонний загін отримав нового керівника. Ним став полковник Анатолій Федорчук, повідомила преслужба загону.

Фото /www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Начальник Західного регіонального управління Державної прикордонної служби генерал-майор Віктор Бабюк представив персоналу Львівського прикордонного загону нового очільника у понеділок, 18 січня.

Він охарактеризував Анатолія Федорчука як досвідченого, професійного та бойового офіцера, та побажав новому керівнику тримати планку Львівського прикордонного загону, як одного з кращих загонів України.

Фото /www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Зазначимо, Анатолій Федорчук народився в Рівненській області. У 1997 році закінчив Національну академію Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького.

Проходив службу на офіцерських посадах в Східному, Південному, Донецько-Луганському та Азово-Чорноморському регіональних управліннях Державної прикордонної служби України. Учасник АТО. Отримав низку відомчих відзнак та державних нагород.