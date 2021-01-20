У Львівському прикордонному загоні – новий керівник.

Львівський прикордонний загін отримав нового керівника. Ним став полковник Анатолій Федорчук, повідомила преслужба загону.
Фото /www.facebook.com/zahidnuy.kordon
Начальник Західного регіонального управління Державної прикордонної служби генерал-майор Віктор Бабюк представив персоналу Львівського прикордонного загону нового очільника у понеділок, 18 січня.
Він охарактеризував Анатолія Федорчука як досвідченого, професійного та бойового офіцера, та побажав новому керівнику тримати планку Львівського прикордонного загону, як одного з кращих загонів України.
Фото /www.facebook.com/zahidnuy.kordon
Зазначимо, Анатолій Федорчук народився в Рівненській області. У 1997 році закінчив Національну академію Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького.
Проходив службу на офіцерських посадах в Східному, Південному, Донецько-Луганському та Азово-Чорноморському регіональних управліннях Державної прикордонної служби України. Учасник АТО. Отримав низку відомчих відзнак та державних нагород.
20.01.2021