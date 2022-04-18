Для перетину кордону українцям потрібен закордонний паспорт.

Тепер через державний кордон повнолітніх громадян пропускатимуть тільки за дійсними закордонними паспортними або іншими, передбаченими законодавством, документами, – повідомили у Державній прикордонній службі.

Як уточнив у коментарі УП речних ДПСУ Андрій Демченко, у перші тижні на кордоні спостерігалася гуманітарна катастрофа, коли тисячі людей штурмували пункти пропуску, а сервісні центри не працювали.

«Люди не мали змоги оформити належні документи, тоді приймалося рішення щодо пропуску громадян або за внутрішніми документами, або іншими документами, за якими можна було ідентифікувати особу. На даний момент такої авральної ситуації немає, тому людям варто дотримуватися визначеного порядку», – пояснює він.

Загалом перетин кордону відбувається згідно з постановою уряду №57, де в тому числі зазначено перелік документів, за якими можна перетинати державний кордон, і такого паспортного документа, як внутрішній паспорт, не передбачено. Щодо осіб, які прямують за кордон з метою евакуації, лікування, можуть приймати окремі рішення, однак важливо мати необхідні документи, які підтверджують мету поїздки.

Державна прикордонна служба нагадує також, що в період дії воєнного стану виїзд дітей до 16 років можливий у супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки, без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України).