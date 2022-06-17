Польща збудувала 140 кілометрів стіни на кордоні з Білоруссю. ВІДЕО

Польща збудувала величезну стіну на кордоні з Білоруссю. 140 кілометрів огорожі вже готові. Висота стіни – 5 метрів. Загальна протяжність польсько-білоруського кордону становить близько 400 км, стіна буде завдовжки 187 км.
Загальна вартість проєкту разом із технічним оснащенням сягнула 1,5 млрд злотих – приблизно 355 млн доларів.
Відео загородження розповсюдили на офіційній сторінці Прикордонної служби Польщі.
“Перші завершені ділянки прикордонного бар’єра здано в експлуатацію. Решта – на стадії здачі. Прольоти встановлені на 140 км кордону. Електронне обладнання змонтують найближчими днями”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що розпочали зведення стіни 25 січня – після торішньої міграційної кризи на кордоні між Білоруссю та ЄС.
17.06.2022