900 тисяч українців побороли коронавірус офіційно.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4383 нові випадки коронавірусної хвороби. Госпіталізовано 2011 людей. Водночас зафіксовано 14 501 одужання.

 

Про це йдеться в даних, поширених у середу Міністерством охорони здоров'я України. 

 

 

Найбільшу кількість добових випадків виявили в Києві (606) і в Запорізькій області (423).

 

Натомість найбільше одужань у Запорізькій області (1699), в Києві (1251), а також на Київщині (1172), Одещині (1091) та Дніпропетровщині (1086).

 

Минулої доби зареєстрували 212 смертей.

 

Загальна кількість офіційно зареєстрованих випадків ковіду в Україні сягнула 1 172 038. Одужало вже 900 749 людей.

 

Згідно з офіційними даними, внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 21 258 людей.

 

20.01.2021

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