900 тисяч українців побороли коронавірус офіційно.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4383 нові випадки коронавірусної хвороби. Госпіталізовано 2011 людей. Водночас зафіксовано 14 501 одужання.
Про це йдеться в даних, поширених у середу Міністерством охорони здоров'я України.
Найбільшу кількість добових випадків виявили в Києві (606) і в Запорізькій області (423).
Натомість найбільше одужань у Запорізькій області (1699), в Києві (1251), а також на Київщині (1172), Одещині (1091) та Дніпропетровщині (1086).
Минулої доби зареєстрували 212 смертей.
Загальна кількість офіційно зареєстрованих випадків ковіду в Україні сягнула 1 172 038. Одужало вже 900 749 людей.
Згідно з офіційними даними, внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 21 258 людей.
20.01.2021