Мовний омбудсмен отримав сотню скарг за перші дві доби нової статті.

На адресу офісу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло близько сотні звернень за перші дві доби дії 30-ої статті мовної закони, котра визначила першочерговою мовою обслуговування споживачів в Україні державну мову.

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь в коментарі "Радіо Свобода".

"По частині з них ми, очевидно, будемо здійснювати заходи державного контролю. Є реакція суспільства на недотримання мовного законодавства на окремих інтернет-сайтах, під час спілкування в громадському транспорті з пасажирами. Ну, і крім усього іншого, це скарги, пов’язані із зовнішньою рекламою", – сказав Кремінь.

Водночас грубих порушень мовного закону поки що не зафіксували, додав мовний омбудсмен. Тарас Кремінь припускає, що кількість скарг значно зросте після закінчення локдауну, коли відкриють заклади громадського харчування.

Із 16 січня 2021 року, згідно зі статтею 30 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою.