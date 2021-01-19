Число одужань перевершило захворювання вчетверо минулої доби.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3939 нових випадків коронавірусної хвороби. Натомість одужало 15 052 людини.
Про це йдеться в даних, оприлюднених на інтернет-сторінці РНБО у вівторок.
Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)
Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували в Києві (637), в Одеській (453) і Запорізькій (449) областях.
Найбільше одужань задекларували в Одеській (2070), Запорізькій (1819), Дніпропетровській (1033) областях і в Києві (1015).
За добу зафіксовано 177 смертей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 21 046.
Офіційно в Україні 260 361 активний носій хвороби.
19.01.2021