Число одужань перевершило захворювання вчетверо минулої доби.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3939 нових випадків коронавірусної хвороби. Натомість одужало 15 052 людини.

Про це йдеться в даних, оприлюднених на інтернет-сторінці РНБО у вівторок.

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували в Києві (637), в Одеській (453) і Запорізькій (449) областях.

Найбільше одужань задекларували в Одеській (2070), Запорізькій (1819), Дніпропетровській (1033) областях і в Києві (1015).

За добу зафіксовано 177 смертей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 21 046.

Офіційно в Україні 260 361 активний носій хвороби.