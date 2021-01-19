Число одужань перевершило захворювання вчетверо минулої доби.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3939 нових випадків коронавірусної хвороби. Натомість одужало 15 052 людини.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених на інтернет-сторінці РНБО у вівторок.

 

  

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

 

Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували в Києві (637), в Одеській (453) і Запорізькій (449) областях.

 

Найбільше одужань задекларували в Одеській (2070), Запорізькій (1819), Дніпропетровській (1033) областях і в Києві (1015). 

 

За добу зафіксовано 177 смертей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 21 046.

 

Офіційно в Україні 260 361 активний носій хвороби.

 

19.01.2021

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