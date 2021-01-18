МЗС України висловило глибоке занепокоєння затриманням Навального.

 

Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєне затриманням російського опозиційного діяча Олексія Навального.

 

Коментар з цього приводу опубліковано на офіційній сторінці МЗС.

 

 

"Розцінюємо ситуацію навколо Навального як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини та придушення свободи слова. Затримання та політично мотивоване переслідування політичних і громадських діячів, представників національних меншин, журналістів, яке системно практикується Кремлем, суперечить міжнародним зобов’язанням РФ та відповідним угодам у сфері прав людини, учасником яких є Російська Федерація", - заявили у МЗС.

 

Відомство Дмитра Кулеби вимагає від російської влади звільнити всіх політичних в’язнів, зокрема громадян України, які незаконно утримуються російською владою.

 

"Закликаємо також міжнародну спільноту вжити більш рішучих дій для засудження репресивних практик влади РФ", - заапелювали у МЗС.

 

18.01.2021

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