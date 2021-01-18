У листопаді в Україні померло на 35% більше людей, ніж у листопаді попереднього року.

 

У листопаді 2020-го в Україні померло 63 438 осіб, що на 16,5 тисячі або на 35% більше, ніж у тому ж місяці попереднього року. За офіційними даними МОЗ, від ковіду за листопад померло 5242 осіб, що становить приблизно третину (32%) надлишкової смертності.

 

 

Надлишкова смертність у листопаді збільшилася порівняно з жовтнем удвічі: в жовтні померло на 8,8 тис. людей більше, ніж у жовтні попереднього року, з них від ковіду – 8802 особи (35% надлишкової смерності); у вересні – на 6,5 тис. більше, ніж у вересні 2019 року, з них від ковіду – 6458.

 

Пересічно за три попередні роки в листопаді помирало 48,6 тис. осіб, у жовтні – 50,8 тис., у вересні – 41,8 тис.

 

У серпні цього року смертність в Україні була на рівні середньорічних показників, у липні та червні – дещо вища (відповідно на 4% і 7%), а до того в січні-травні – нижча середньорічних показників (зокрема, в травні – на 14%).

 

Оприлюднена нині Державною службою статистики України інформація про демографічну ситуацію у січні-листопаді 2020 року сформована за даними актових записів цивільного стану, які надають територіальні органи Міністерства юстиції України (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях).

 

Чисельність наявного населення України, за оцінкою на 1 грудня, – 41,63 млн осіб, що на 293 тисячі (0,7%) менше цього показника на 1 грудня попереднього року.

 

18.01.2021

До теми

Поширити
Збруч
«Колективний психоз» Трампа та його прихильників
Бенді Лі
Судовий психіатр пояснює патологічну привабливість Трампа і деструктивну поведінку його прихильників.
18.01.21 | | Наука
Некодуюча ДНК регулює внутрішній годинник
Ті фрагменти ДНК, що не є генами, впливають на ритми дня-ночі.
17.01.21 | | Наука
Кардинал і Карденаль
Василь МАХНО
Ні мій дідо Кардинал, ні поет Карденаль не мають нічого спільного. Ну що ж, принаймні такі різні Кардинал з Карденалем зустрілися у строфах вірша.
16.01.21 | | Дискурси
Пролітаючи над..: Церква Собору Богородиці в Лонях
Ігор МАРТИНІВ
Цю дерев'яну церкву два роки тому відреставрували – повністю розібрали до самих кам’яних фундаментів і зібрали заново. 
15.01.21 | | Галичина
Італійська сварка через антиковідний фонд
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
В Італії – чергова урядова криза. За поганого сценарію справа може дійти до дочасних виборів, шанси перемогти на яких має правопопулістська й прихильна до Кремля партія «Ліга».
15.01.21 | | У світі
У деяких близнюків ДНК відрізняється
Допологові мутації можуть зумовлювати відмінності геному в близнюків.
15.01.21 | | Наука
Альпінізм невільника є альпінізмом
Тарас Прохасько 
Це місце у армії називалося дискотекою, хоч насправді більше нагадувало мокре пекло.
14.01.21 | | Дискурси
Наш час: роздуми у перший день нового року
Борис ҐУДЗЯК
Нині, вітаючи одне одного з Новим роком, а ми, українці, дозволяємо собі цю розкіш двічі на рік, святкуємо ще один вимір, ще один феномен невловимого – час.
14.01.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.