У листопаді в Україні померло на 35% більше людей, ніж у листопаді попереднього року.

У листопаді 2020-го в Україні померло 63 438 осіб, що на 16,5 тисячі або на 35% більше, ніж у тому ж місяці попереднього року. За офіційними даними МОЗ, від ковіду за листопад померло 5242 осіб, що становить приблизно третину (32%) надлишкової смертності.

Надлишкова смертність у листопаді збільшилася порівняно з жовтнем удвічі: в жовтні померло на 8,8 тис. людей більше, ніж у жовтні попереднього року, з них від ковіду – 8802 особи (35% надлишкової смерності); у вересні – на 6,5 тис. більше, ніж у вересні 2019 року, з них від ковіду – 6458.

Пересічно за три попередні роки в листопаді помирало 48,6 тис. осіб, у жовтні – 50,8 тис., у вересні – 41,8 тис.

У серпні цього року смертність в Україні була на рівні середньорічних показників, у липні та червні – дещо вища (відповідно на 4% і 7%), а до того в січні-травні – нижча середньорічних показників (зокрема, в травні – на 14%).

Оприлюднена нині Державною службою статистики України інформація про демографічну ситуацію у січні-листопаді 2020 року сформована за даними актових записів цивільного стану, які надають територіальні органи Міністерства юстиції України (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях).

Чисельність наявного населення України, за оцінкою на 1 грудня, – 41,63 млн осіб, що на 293 тисячі (0,7%) менше цього показника на 1 грудня попереднього року.