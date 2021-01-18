Саміт "Кримської платформи" відклали.

Саміт "Кримської платформи", у якому запланована участь лідерів іноземних держав, відбудеться 23 серпня 2021 року.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква в інтерв’ю ТСН.ua.

"Вже чітко визначено дату проведення "кримського саміту" – 23 серпня 2021 року. Офіс Президента працює разом з МЗС для підготовки відповідних запрошень світовим лідерам, відповідної концепції, програми саміту, організаційних моментів", – сказав Ігор Жовква.

Жовква вважає, що на саміті треба ухвалити конкретні рішення щодо деокупації півострова.

"Ми не проводимо саміт заради саміту. Нам не потрібно провести саміт і знову забути цю тему. Тому після саміту має з’явитися, очевидно, декларація, а що ще більш важливо – скоординований міжнародний інструментарій для деокупації Криму та захисту прав українців у Криму", – сподівається заступник керівника Офісу Президента.

Жовква зауважив, що саміт буде пов’язаний з урочистостями на 30-річчя незалежності України.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба передбачав, що саміт "Кримської четвірки" відбудеться у травні.