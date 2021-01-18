Франківчани досліджують архів ОУН, знайдений на Долинщині.

 

Співробітники КП «Пам'ять» в Івано-Франківську почали досліджувати архівні документи ОУН, відкопані влітку 2020 року в селі Козаківка на Долинщині. Дослідники припускають, що мають справу зі звітами Долинського надрайонного проводу ОУН 1948 року.

 

Фото www.facebook.com/tumkiv.vasil

 

Документи з архіву ОУН знайшли в бідоні, який був закопаний, і датовані вони 1948 роком, повідомив директор підприємства Василь Тимків.

 

За його інформацією, ймовірно, це звіти Долинського надрайонного проводу ОУН. У документах, які вже можна прочитати, згадана Рожнятівщина, але це наразі робоча версія дослідників. Загалом документи дуже пошкоджені – у вигляді шматків з глиною, лише окремі листки є читабельними на 60–70%.

 

Фото www.facebook.com/tumkiv.vasil

 

Таких глиняних фракцій зі звітами є близько 50. В одній фракції може нараховуватися близько сотні листків. Наразі їх відчищають від бруду, щоб можна було прочитати текст та зробити електронну копію.

 

«Робота складна, бо звіти написані на дуже тонкому цигарковому папері, і він легко руйнується. Тому працювати потрібно дуже делікатно», – зазначив Василь Тимків.

 

Дослідник каже, що звіти націоналістичного підпілля є унікальним матеріалом. Такі документи виготовляли лише для звіту у вищі керівні органи ОУН, тому їх небагато, вони не повторюються. Кожна структура підпілля ОУН проводила звітну роботу за квартал чи місяць. У них вказані конкретні дати, імена, відображається не тільки ворожа діяльність, а й діяльність українського підпілля. Є фінансово-господарські звіти, які відображають, які запаси робилися для підпілля на певний період.

 

Фото www.facebook.com/tumkiv.vasil

 

Реконструйовані звіти Долинського надрайонного проводу ОУН в подальшому поповнять фонд Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери.

 

Нагадаємо, іржавий бідон з документами знайшли поблизу села Козаківки у червні 2020 року. На кришку, що стирчала з землі, наткнулися місцеві мешканці. Зверху бідона було багато пропагандистських матеріалів: листівки, тексти про історію, політичне тогочасся, а також близько 50 фракцій глини з цигарковим папером, на якому надруковані згадувані звіти. Знахідку сільський голова Михайло Сеньків передав комунальному підприємству «Пам’ять».

 

18.01.2021

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