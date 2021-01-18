На Львівщині новий керівник управління СБУ.

Президент Володимир Зеленський 16 січня призначив Івана Осипчука начальником управління Служби безпеки України у Львівській області. Відповідний указ опублікували на сайті Президента України.
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«Призначити Осипчука Івана Івановича начальником управління Служби безпеки України у Львівській області», – сказано в указі.
Зазначимо, із квітня 2020 року Іван Осипчук очолював управління СБУ у Кіровоградській області. До призначення в Кіровоградську область він працював заступником начальника управління внутрішньої безпеки СБУ. До Дня незалежності України у 2020 році Володимир Зеленський нагородив підполковника Осипчука орденом Данила Галицького.
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Також 16 січня Президент змінив керівників управлінь СБУ у Кіровоградській та Миколаївській областях, начальника Департаменту захисту національної державності СБУ і ректора Національної академії СБУ.
Нагадаємо, до 16 січня управління СБУ у Львівській області очолював Юрій Гончаров. На посаду його призначили у листопаді 2019 року. Указ про його звільнення також опублікований на сайті Президента.
18.01.2021