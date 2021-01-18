На Львівщині новий керівник управління СБУ.

Наш час: роздуми у перший день нового року

Борис ҐУДЗЯК

Нині, вітаючи одне одного з Новим роком, а ми, українці, дозволяємо собі цю розкіш двічі на рік, святкуємо ще один вимір, ще один феномен невловимого – час.