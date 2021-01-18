Число добових випадків ковіду сягнуло стоденного мінімуму.

Число добових випадків COVID-19 в Україні опустилося до мінімального значення за 112 днів. За вчора в Україні виявили 3034 нові захворювання. Це найменша кількість підтверджених діагнозів, починаючи із 27 вересня – тоді зафіксували 2671 випадок.

Це випливає з даних, оприлюднених у понеділок у системі моніторингу поширення коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Попередній мінімум був 27 вересня

Найбільше добових випадків виявили у Миколаївській області – 323 і в Києві – 301.

Загальна кількість виявлених захворювань зросла до 1 163 716.

Динаміка ковіду (середнє семиденне)

Минулої доби зареєстрували 67 смертей. Одужало 5236 людей.