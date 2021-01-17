Зеленський поскаржився Меркель на вбивство українського військовика.

Президент України Володимир Зеленський відбув телефонну розмову із федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Під час переговорів ішлося про боротьбу з епідемією COVID-19 та врегулювання конфлікту на Донбасі, передала пресова служба Офісу Президента.

"Президент України детально проінформував Федерального канцлера Німеччини про ситуацію на Донбасі, наголосивши на тому, що режим припинення вогню, який триває з 27 липня 2020 року, загалом дотримується, хоча й зі складнощами та провокаціями. Він повідомив про загибель під час обстрілу українського військового на цьому тижні та про пораненого напередодні", - повідомили в ОП.

Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що, "крім встановлення режиму припинення вогню, практично відсутній прогрес щодо інших аспектів мирного врегулювання, хоча Україна виконала всі домовленості, досягнуті на зустрічі лідерів «Нормандської четвірки» в Парижі у грудні 2019 року".

Обидві сторони визнали, що перемовини радників лідерів "Нормандської четвірки" 12 січня цього року в Берліні були непростими, але конструктивними. Україна та Німеччина очікують на наступні консультації 22 січня.