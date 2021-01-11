Перша бойова втрата року: на Донбасі внаслідок обстрілу загинув воїн ЗСУ.

 

Під селищем Піски, що за десять кілометрів від Донецька, 11 січня внаслідок обстрілу російських збройних банд загинув український військовик.

 

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці української делегації в ТКГ.

 

 

“Близько 15:30 в районі н.п Піски, внаслідок обстрілу з боку противника загинув військовослужбовець ЗСУ", - поінформувала команда Леоніда Кравчука.

 

Наразі українська делегація поскаржилася на дії контрольованих Росією банд у ОБСЄ.

 

"Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту до СММ ОБСЄ", - ідетсья у повдіомленні.

 

11.01.2021

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