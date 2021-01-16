Ковід набирає обертів: третю добу поспіль по вісім тисяч захворювань.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 7729 нових випадків коронавірусної хвороби. Статистика добових захворювань уже третю добу балансує на межі восьми тисяч – і цього тижня ми будемо мати відчутно більше недужих, аніж попереднього.

 

 

Це випливає зі статистики, оприлюдненої у суботу в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

На графіку, котрий зображає динаміку поширення коронавірусу за кількістю добових хворих у середньому за попередні сім діб (середнє ковзне), чітко видно: COVID-19 після різдвяних свят посунув угору.

 

 

Минулої доби середнє семиденне становило 6382, натомість попередньої – 5970, а ще перед тим – 5610 захворювань.

 

Якщо порівнювати середню кількість добових випадків тиждень до тижня (у разах), то на графіку спалах епідемії помітно ще чіткіше. Динаміка повернулася на рівень листопада.

 

 

За добу в Україні зафіксували 9792 одужання. Померло 144 людини. Госпіталізували 2083.

 

Загальна кількість виявлених захворювань зросла до 1 154 692. Одужало – 857 183 особи з числа тих, що мали офіційно підтверджений COVID-19. Померло – 20 686 людини.

 

16.01.2021

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