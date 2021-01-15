Львівська компанія Intellias – найкращий ІТ-роботодавець за версією Forbes Ukraine.

ІТ-компанія зі Львова Intellias увійшла до 5 найкращих роботодавців України за версією журналу Forbes Ukraine. До ТОП-5 у щорічному рейтингу ввійшли: JTI, Київстар, ProCredit Bank, Kernel та Intellias.

Фото www.facebook.com/IntelliasInside

«На IT ринку ми бачимо величезну конкуренцію за спеціалістів, адже запорука успіху будь-якої IT компанії – це, в першу чергу, професійні та талановиті люди. Тому ми дуже раді, що нас високо оцінили у рейтингу. Це відзнака і водночас відповідальність на майбутнє», – прокоментував CEО компанії Intellias Віталій Седлер.

Своєю чергою Executive chairman та СOО Intellias Михайло Пузраков зазначив, що запорукою успіху стало те, що у компанії чутливі до потреб співробітників.

«Ми приділяємо багато уваги створенню комфортних умов роботи – як просторових, так і емоційних. Завжди прислухаємося до відгуків наших співробітників і постійно працюємо над тим, щоб зробити компанію ще кращою», – зазначив він.

Рейтинг «50 найкращих роботодавців України-2020» сформований за 100-бальною шкалою. 60% підсумкової оцінки отримали з оцінок працівників компаній, 20% – з оцінок експертів ринку праці, 20% – з інших джерел.

Опитували працівників компаній з оборотом понад 4 мільярди гривень та загалньою кількістю співробітників понад 1000. Загалом проанкетували 11 675 респондентів зі 150 великих українських компаній.

Чинники, які формували підсумкову оцінку компаній у рейтингу:

25% – лояльність (готовність рекомендувати компанію як роботодавця);

20% – заробітна плата (величина фонду оплати праці та самооцінка персоналу компаній);

20% – робоче місце і графік роботи;

10% – інформаційна відкритість;

5% – наявність і склад соцпакета;

5% – можливості розвитку в компанії;

5% – відчуття турботи з боку компанії під час коронакризи;

10% – інші чинники (офіційне оформлення в штаті та виплати, винагороди; відсутність значних проблем з отриманням відпустки та лікарняного; тональність висловів про компанію під час опитування).

Фото www.intellias.ua

Нагадаємо, раніше за підсумками річного рейтингу на ресурсі dou.ua Intellias став найкращим роботодавцем серед найбільших сервісних ІТ-компаній України.

До слова, наприкінці 2020 року дві компанії, які потрапили до п’ятірки кращих роботодавців за версією журналу Forbes Україна – Intellias та «Київстар», оголосили про початок стратегічної співпраці. Команда з понад 30-ти інженерів Intellias займатиметься підтримкою і розвитком систем, що обслуговують важливі бізнес-функції «Київстар». Проєкт дозволить оптимізувати витрати та підвищити ефективність бізнес-процесів мобільного оператора. Окрім підписання договору про комплексне обслуговування, компанія Intellias набула статусу преферентного сервіс-провайдера для «Київстар», і буде долучатися до співпраці над наступними розробками та введенням в експлуатацію нових систем та сервісів.

Зазначимо, у компанії Intellias, яка спеціалізується на розробці комплексного програмного забезпечення та наданні професійних сервісів для автомобільної галузі, навігаційних систем, ринку фінансових та телекомунікаційних технологій, на сьогодні працює понад 1500 фахівців. Розробницькі центри компанії розташовані у Львові, Києві, Одесі, Харкові, Івано-Франківську та Кракові. Також Intellias має представництва у Берліні, Чикаго, Нью-Йорку та Ер-Ріяді. Компанія займається розробкою. Технологічними продуктами Intellias користуються понад 2 мільярди людей. У 2018 році Intellias увійшов до щорічного рейтингу Inc. 5000 та залучив інвестиції від Horizon Capital.