IBM замінить частину співробітників штучним інтелектом.

Йдеться про майже вісім тисяч робочих місць.

 

 

Американська ІТ-корпорація International Business Machines (IBM), яка є одним зі світових лідерів із виробництва комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, планує скоротити набір персоналу. Йдеться про скорочення саме тих видів діяльності, які можна заступити використанням штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомив головний виконавчий директор IBM Арвінд Крішна (Arvind Krishna) в інтерв'ю інформаційній аґенції Bloomberg.

 

За словами Крішни, йдеться про посади, не пов’язані з клієнтами, – це приблизно 26 тисяч працівників. «Я легко бачу, як 30% з цього числа буде замінено штучним інтелектом та автоматизацією протягом п’яти років».

 

Це означало б звільнення приблизно 7800 працівників корпорації. «Більш приземлені завдання, такі як надання листів з підтвердженням працевлаштування або переміщення співробітників між відділами, будуть повністю автоматизовані», – зазначив Арвінд Крішна.

 

«IBM частково або повністю відмовляться від прийому на роботу нових співробітників у деяких підрозділах, які не мають прямого контакту з клієнтами. У сфері розробки програмного забезпечення та в підрозділах, що взаємодіють з клієнтами, як і раніше, будуть працевлаштовуватися нові співробітники», – зазначив Крішна. Загалом корпорація налічує близько 260 тисяч працівників.

02.05.2023

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