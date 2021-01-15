Новий спалах в Україні: Динаміка ковіду повернулася на рівень минулого року.

 

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 8199 нових випадків коронавірусної хвороби – один із двох найвищих показників за січень. Одужало 10 328 людей. Рівень госпіталізацій залишається доволі високим – 2152.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

 

 

На графіку, котрий зображає динаміку поширення коронавірусу за кількістю добових хворих у середньому за попередні сім діб (середнє ковзне), чітко видно: COVID-19 після різдвяних свят посунув угору.

 

Позаминулої доби середнє семиденне сановило 5610 захворювань, а минулої – зросло до 5970.

 

Якщо порівнювати середню кількість добових випадків тиждень до тижня (у разах), то на графіку спалах епідемії помітно ще чіткіше. Динаміка повернулася на рівень кінця листопада.

 

  

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (896), а також у Запорізькій (629), Одеській (592), Київській (588) і Львівській (525) областях.

 

Загальна кількість виявлених захворювань сягла 1 146 963.

 

Минулої доби зареєстрували 166 смертей. За час епідемії в Україні померло 20 542 людей.

 

15.01.2021

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