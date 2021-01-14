У Львові через карантин відмовилися від загальноміського водохреща.

 

У Львові цього року на Водохреще, 19 січня, вирішили не проводити загальноміського урочистого водосвяття, до якого долучається духовенство усіх конфесій. Рішення прийняте з огляду на жорсткі карантинні обмеження та потребу вживати заходів для мінімізації поширення коронавірусної інфекції, повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

 

На площі Ринок у цей день буде встановлений резервуар з водою, яку попередньо освятить капелан міської ради отець Павло Дроздяк. Мешканці міста впродовж дня зможуть прийти сюди і набрати свяченої води.

 

«На превеликий жаль, цього року, зважаючи на те, що ми живемо в час локдауну, загальноміського освячення води в масштабному урочистому форматі, як було кожного року, не буде. Зараз маємо період хвороби, і ми не можемо спонукати людей збиратися у великій кількості. Але свячена вода біля Ратуші традиційно буде. Наш капелан освятить воду перед Ратушею, і мешканці нашого міста протягом дня зможуть цю воду отримати», – розповів директор департаменту «Адміністрація міського голови» ЛМР Євген Бойко.

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

 

Містян закликають дотримувались дистанції та носити захисні маски.

 

Також з огляду на перепади температури зовнішнього повітря, через що крига на водоймах може бути нестійкою, мешканців Львівської МТГ застерігають утримуватися від купання та виходу на кригу під час свята Богоявлення Господнього.

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

 

«Сильний мороз буде лише кілька днів, крига може бути нестійкою. Відповідно, вихід на кригу є небезпечним, особливо коли водойма глибока. Тому закликаю усіх мешканців Львівської МТГ бути обережними і утриматися від традиційного для багатьох купання чи пірнання в ополонку як на Водохреще, так і загалом протягом зимового періоду. Зокрема, уникати виходити на лід на водоймах, де немає відповідно обладнаних безпечних місць. Також закликаю убезпечити і застерегти від цього дітей», – зазначив заступник міського голови Львова з питань безпеки Сергій Бабак.

14.01.2021

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