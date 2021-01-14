В Україні зареєстрували вісім тисяч нових випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 7925 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 10 192 пацієнти. Водночас, залишається значним показник шпиталізацій – до лікарень поклали 2229 пацієнтів.
Про це йдеться в даних, поширених у четвер Міністерством охорони здоров'я.
Динаміка поширення COVID-19 (середнє семиденне)
Найбільше добових випадків зареєстрували у Києві (794), а також в Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях.
За добу зареєстрували 162 смерті. Загальна кількість летальних випадків зросла до 20 376.
Загалом за час пандемії коронавірус виявили у 1 138 764 пацієнтів. Офіційно в Україні 281 325 активних носіїв ковіду.
14.01.2021